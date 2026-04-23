Stotine kvadrata i radovi bez prijave: Šta se gradi na posedu Radoičića u Beogradu?

Na parceli u Beogradu, koja se dovodi u vezu sa organizatorom oružanog napada u Banjskoj Milanom Radoičićem, izgrađene su stotine kvadrata. Ali, radovi nisu prijavljeni, pokazuje istraživanje Radija Slobodna Evropa (RSE).

Luksuzna dvospratna vila, sa bazenom i uređenim dvorištem, "nikla" je na 40 ari placa u elitnom beogradskom naselju Dedinje.

Opasana visokim zidovima, nalazi se u blizini ambasada i objekata pod državnom zaštitom.

Međutim, u građevinskom registru Srbije nema svih neophodnih dozvola za izgradnju te vile.

A gradske i republičke inspekcije za RSE ne odgovaraju da li su kontrolisale radove.

Plac na Dedinju ranije je bio upisan kao "zajednička imovina supružnika", Milana i Eme Radoičić. Međutim, njegova sadašnja vlasnica je samo ona.

U svedočenju pred vlastima Kosova, koje Radoičića potražuju zbog napada na kosovsku policiju u Banjskoj, Ema Radoičić je tvrdila da se od njega razvela.

Zajedno imaju dvoje dece.

Ko su prve komšije Eme Radoičić?

Ema Radoičić nije odgovorila na pitanja o finansiranju i izgradnji vile i odnosima sa Milanom Radoičićem. Upućena su joj na mejl adresu poznatu redakciji.

Kako se može videti u katastru, prva komšinica na Dedinju joj je Ljiljana Božović, supruga Zvonka Veselinovića – Radoičićevog nekadašnjeg poslovnog partnera, takođe poreklom sa severa Kosova.

Veselinovićeva supruga gradi vilu od oko 3.000 kvadrata, a početna vrednost radova premašuje 3,5 miliona evra, pokazuju podaci iz građevinske baze.

I Radoičić i Veselinović su pod sankcijama Sjedinjenih Država i Velike Britanije, zbog optužbi za organizovani kriminal i korupciju.

Kosovske vlasti dovodile su ih u vezu sa teškim krivičnim delima, među kojima je i ubistvo političara sa severa Kosova Olivera Ivanovića.

Srbija se, međutim, na te optužbe, kao ni na međunarodne sankcije, ne obazire.

Baš kao što ignoriše i optužnicu protiv Radoičića na Kosovu za napad u Banjskoj.

Šta se stavlja Radoičiću na teret? Milan Radoičić je, prema sopstvenom priznanju, organizovao napad 24. septembra 2023. u selu Banjska, u kojem je ubijen jedan kosovski policajac, a tri povređena. Potom su u razmeni vatre ubijena tri napadača srpske nacionalnosti. Na Kosovu bi ga čekalo suđenje, po optužnici podignutoj protiv njega i još 44 osobe. Tereti se za terorizam i teška dela protiv ustavnog poretka Kosova – odnosno, da je "šef terorističke grupe" koja je pokušala da sever Kosova, naseljen srpskom većinom, nasilno i pod teškim naoružanjem pripoji Srbiji. U Srbiji optužnica još nije podignuta, iako je još 2023, u danima nakon Banjske, otpočeta istraga. Srbija, koja državu Kosovo, niti njene institucije ne priznaje, Radoičića sumnjiči za nedozvoljeno nošenje i promet oružja i teška dela protiv opšte sigurnosti.

Šta sve stane u 2.300 kvadrata?

RSE je analizirao Centralni registar objedinjenih procedura za izdavanje građevinskih dozvola (CEOP).

U toj bazi se nalaze sva javno dostupna dokumenta koja tokom izgradnje izdaju državni organi Srbije - kako bi objekti bili legalni.

Ako se pogleda ta baza, gradnja na parceli Eme Radoičić zvanično još nije počela.

Ali, stanje na terenu je drugačije.

Na snimcima RSE vidi se izgrađena dvospratna vila, bazen, dvorište uređeno zelenilom.

Dokumenta, međutim, pokazuju da je Sekretarijat za urbanizam Grada Beograda 16. marta izdao lokacijske uslove za izgradnju na parceli na Dedinju.

A to je tek prvi korak u proceduri.

Lokacijskim uslovima se definiše šta i kako sme da se gradi.

Sledeći korak je građevinska dozvola.

Prema podacima iz odobrenih lokacijskih uslova, vila treba da ima oko 2.300 kvadrata – sa podzemnim delom, prizemljem i dva sprata.

Nadzemni deo vile je, prema tim podacima, oko 1.500 kvadrata.

Šta je sve, osim sedam garažnih mesta, planirano u više stotina kvadrata podzemne etaže, ne vidi se u dokumentu.

A važeće građevinske dozvole za taj objekat još nema u centralnom registru.

Iako je RSE na terenu zatekao već izgrađenu vilu i bazen, u bazi nema ni dokumenta o prijavi radova.

Prijava početka radova je neophodna, jer se bez nje gradnja smatra nelegalnom.

Potom sledi prijava završetka temelja, kako bi se osiguralo da objekat nije izašao iz dozvoljenih gabarita.

Ni ovog dokumenta nema u bazi.

Zatim, nadležnim službama se mora prijaviti i završetak radova, a nakon toga slede zahtevi za priključenje na komunalnu infrastrukturu – električnu mrežu, vodovod, kanalizaciju.

Poslednji korak je zahtev za upotrebnu dozvolu, bez koje objekat ne može biti upisan u katastar.

Toplotna pumpa i dopis Ministarstva odbrane

Na parceli, u vlasništvu Eme Radoičić, postojala je važeća građevinska dozvola za vilu od oko 1.500 kvadrata – sa bazenom i devet parking mesta na otvorenom.

Izdata je u februaru 2024.

Predračunska vrednost izgradnje te vile bila je, prema građevinskoj dozvoli, oko 2,7 miliona evra.

Satelitski snimci koje je analizirao RSE, međutim, pokazuju da su radovi na toj parceli počeli i pre izdavanja građevinske dozvole.

A vlasnica je potom, u julu 2025, tražila izmenu dozvole – odnosno povećanje gabarita kuće i instalacija.

Njen zahtev je tada odbijen, "jer nije u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima".

Zato je zatražila nove lokacijske uslove.

I dva puta je odbijena.

Prvi put, u septembru 2025, zbog "nedostataka u sadržini idejnog rešenja" stambenog objekta.

Drugi put je odbijena u decembru 2025.

Kao razlog za odbijanje lokacijskih uslova navodi se i dopis Ministarstva odbrane Srbije.

U naselju, gde se gradi luksuzna vila, nalaze se mnogi vojni objekti pod posebnom zaštitom.

Zato je dozvola Ministarstva odbrane neophodna, jer se radi o "zoni oko vojnih kompleksa, objekata i infrastrukture".

A problem se javio zbog toplotne pumpe, za grejanje vile.

Ministarstvo u dopisu navodi da je na toj lokaciji "zabranjeno bušenje tla i građevinski radovi na dubinama većim od deset metara".

Zato su tražili da se navede na kojim će se dubinama izvoditi građevinski radovi za instalaciju toplotne pumpe.

"Prilikom izvođenja zemljanih radova, odnosno bilo kakvih bušenja i kopanja tla, obavezno je omogućiti prisustvo odgovornih lica iz Vojske Srbije", navodi se u dopisu.

Ministarstvo odbrane traži i da im se sva tehnička dokumentacija dostavi na uvid i davanje mišljena u svim fazama procesa do izdavanja građevinske dozvole.

Takođe, u slučaju potrebe rekonstrukcije ili adaptacije objekta, potrebna je i njihova saglasnost.

"Nakon dostavljanja dopune tehničke dokumentacije, Ministarstvo odbrane će ponovo razmotriti vaš zahtev", navodi se u dokumentu, kojim je Emi Radoičić odbijen zahtev za izdavanje lokacijskih uslova.

Novi zahtev podnosi 24. februara ove godine. Odobren joj je 16. marta.

Nadležne inspekcije, međutim, ne odgovaraju za RSE da li su izlazile na teren – i utvrdile da je na parceli, za koju izdaju dozvole za gradnju, vila već podignuta.

Nekada 'zajednička imovina supružnika'

Milan Radoičić se, nakon što je preuzeo odgovornost za Banjsku, nalazi u Srbiji, sa prijavljenom adresom u Beogradu.

Tada je podneo i ostavku sa mesta potpredsednika Srpske liste – vodeće partije Srba na Kosovu koja uživa podršku zvaničnog Beograda.

Vlasti u Srbiji odbijaju da ga izruče Kosovu i poručuju da će mu suditi "srpski sudovi", dok ih kosovski zvaničnici optužuju da mu pružaju zaštitu.

Od oktobra 2023. Radoičiću je oduzet pasoš, zabranjen izlazak iz države i ima obavezu da se beogradskoj policiji javlja dva puta mesečno.

Adresu stanovanja je prijavio na beogradskoj opštini Savski Venac, gde se nalazi i novoizgrađena vila na Dedinju, kao i više luksuznih stanova i kuća koje se sa njim dovode u vezu - preko nekadašnjih poslovnih partnera i njihovih firmi.

A sam Radoičić, prema podacima kojima raspolaže RSE, u Srbiji nema nekretnine na svom imenu.

Katastar pokazuje da je plac sa vilom na Dedinju u stopostotnom vlasništvu Eme Radoičić.

Ranije se, međutim, ova parcela vodila kao "zajednička imovina supružnika".

Sada te napomene nema u katastru.

Veselinovićeva supruga 'napreduje' u radovima

Radoičići su, krajem 2023. godine, ovu parcelu kupili od investitora - firme "Danica Park" koja je tada bila u vlasništvu Davora Macure, biznismena bliskog vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci.

Firma "Danica Park" je ugašena u avgustu 2024.

Od istog tog investitora parcelu je kupila i supruga Zvonka Veselinovića.

Predračunska vrednost vile Veselinovićeve supruge je preko 3,5 miliona evra, vidi se u građevinskoj dozvoli.

I na njenom placu, kako se vidi na satelitskim snimcima, radovi su počeli pre zvanične prijave.

Božović je, prema zvaničnim podacima, "dalje odmakla" u radovima od svoje komšinice.

Zatražila je priključenje objekta na komunalnu infrastrukturu, ali je više puta odbijana. Poslednji put u decembru 2025.

Radoičić: Nekada biznismen, danas zvanično bez firmi

Iako je ranije u javnosti predstavljan kao biznismen, Milan Radoičić, prema zvaničnim podacima privrednog registra, trenutno u Srbiji nema nijednu firmu na svom imenu.

Iz vlasništva kompanije "Inkop" i njenih ćerki firmi izašao je u oktobru 2023, nakon što je javno priznao da je organizator oružanog napada u Banjskoj.

Svoj udeo u "Inkopu" i povezanim firmama poklonio je poslovnim partnerima, braći Zvonku i Žarku Veselinoviću.

I oni su, kao i Radoičić, pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, koje ih sumnjiče za veze sa međunarodnim organizovanim kriminalom.

Zvonko Veselinović u "Inkopu" i povezanim preduzećima sada ima 60 odsto vlasništva, dok njegov brat Žarko ima 40 odsto.

A posao sa državom se nastavio.

Ove firme su proteklih godina dobijale unosne građevinske poslove koji su se plaćali iz državnog budžeta, poput izgradnje deonica auto-puteva, pokazala su istraživanja Radija Slobodna Evropa.

Firme imaju i milionsku imovinu – među kojima su luksuzni hotel na Kopaoniku, vile i stanovi u Beogradu.

Kakav je odnos Srbije prema sankcijama? Otkako su Milan Radoičić, Zvonko Veselinović i sa njima povezane firme stavljene na "crnu listu" Sjedinjenih Američkih Država, zvanični Beograd te sankcije ne primenjuje - jer za to ne postoje međunarodne obaveze. Sankcije se odnose na zamrzavanje njihove imovine i računa u SAD, ako ih imaju, i zabranu američkim preduzećima i građanima da sa njima posluju. Od decembra 2022. Radoičić i Veselinović su i pod sankcijama Velike Britanije.

Državni poslovi Veselinovića

Kompanija "Inkop" i njene ćerke firme, u vlasništvu braće Veselinović, zaradile su na kraju 2024. godine preko 21 milion evra.

Svi finansijski izveštaji za 2025. godinu do objave teksta nisu bili dostupni.

Iako su za zaradu na njihovim računima zaslužni poslovi koji se plaćaju iz državne kase, javna preduzeća i institucije Srbije ne odgovaraju za RSE šta ove firme kandiduje za državne poslove.

Šta je u vlasništvu imala Ema Radoičić?

Dok je Radoičić zvanično bio bez vlasništva u biznisima, na Emu Radoičić se u privrednom registru Srbije vodio jedino restoran "Grey".

Njegovo je sedište, međutim, bilo u Severnoj Mitrovici na Kosovu.

Ovaj restoran je kosovska policija konfiskovala u aprilu 2024, zajedno sa ostalom Radoičićevom imovinom na Kosovu, među kojom je bila vila na jezeru Gazivode i stan u Severnoj Mitrovici.

Restoran "Grey" je obrisan iz privrednog registra Srbije u aprilu 2025. godine.

Ema Radoičić, prema podacima iz dokumenata koje je podnosila organima Srbije, ima prijavljeno prebivalište u jednoj zgradi u naselju Novi Beograd.

Radiju Slobodna Evropa nije poznato čiji je to stan.