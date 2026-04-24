Optuženi za napad u Banjskoj Spasojević i Tolić osuđeni na doživotnu kaznu zatvora, Maksimoviću 30 godina

Blagoje Spasojević i Vladimir Tolić osuđeni su na doživotni zatvor pred Osnovnim sudom u Prištini zbog oružanog napada u Banjskoj na severu Kosova, dok je Dušan Maksimović osuđen na 30 godina zatvora.



Na objavljivanju presude za napad u Banjskoj kod Zvečana, koji je izvršen 24. septembra 2023, kada je ubijen narednik Kosovske policije Afrim Bunjaku, bio je prisutan samo Dušan Maksimović.



Kosovo je napad okarakterisalo kao teroristički akt i optužilo Srbiju za umešanost, dok je Beograd odbacio tvrdnje vlasti u Prištini.

Sudija Ngadhnjim Arrni rekao je, čitajući odluku suda, da su sva trojica kriva i naveo da je cilj oružane grupe u Banjskoj bio destabilizacija osnovnih struktura Kosova.

"Kroz dobro organizovan plan pokušali su da odvoje severni deo teritorije Kosova i pripoje ga Srbiji", rekao je on.

Trojica optuženih su deo grupe od 45 osoba, uključujući Milana Radoičića, tadašnjeg potpredsednika Srpske liste, najveće srpske stranke na Kosovu, koji je u optužnici opisan kao "šef terorističke grupe".



Sud je odlučio da razdvoji krivični postupak protiv Spasojevića, Tolića i Maksimovića, koji su u pritvoru od septembra 2023. godine i odbio zahtev Specijalnog tužilaštva Kosova za suđenje u odsustvu za još 42 osobe.

Oni se nalaze u bekstvu, a za njima je Kosovo raspisalo Interpolovu poternicu.

Šta je rekao tužilac?

Nakon izricanja presude, specijalni tužilac Naim Abazi rekao je da je odluka manjkava, jer njome nije obuhvaćen i ostatak optuženih, uključujući Milana Radoičića, ali je dodao da Tužilaštvo ulaže sve napore da oni budu izvedeni pred lice pravde.

Ocenjujući ovaj slučaj kao najkompleksniji na Kosovu, Abazi je rekao da je presuda poruka svima koji pokušaju da počine takva dela da će se suočiti "sa zasluženom kaznom".

Na pitanje kako Specijalno tužilaštvo namerava da izvede pred lice pravde glavnog optuženog, Milana Radoičića, Abazi je rekao da će biti iskorišćeni međunarodni mehanizmi, poput INTERPOL-a.

"Srbija će svakako sarađivati jer pravda, u ovom slučaju, nema nikakve veze sa politikom. Nema kompromisa sa pravdom", rekao je Abazi medijima nakon izricanja presude.

Što se tiče odluke o Maksimoviću, Abazi je rekao da će presuda biti razmotrena i da će biti uložena žalba.

Prve reakcije

Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja (Xhelal Svecla), rekao je da presuda protiv trojice optuženih predstavlja prvi korak ka pravdi za žrtvu ubijenog policajca Afrima Bunjakua.

On je dodao da svi optuženi za oružani napad u Banjskoj treba da se suoče sa maksimalnim kaznama.

"Pravda za Banjsku ne završava se ovde. Ona će biti potpuna tek kada svi odgovorni budu izvedeni pred lice pravde, na čelu sa Milanom Radoičićem", napisao je Svečlja na Facebooku.

On je ocenio da napad u Banjskoj nije bio izolovani čin, već "organizovana operacija uz državnu podršku Srbije, sa ciljem ugrožavanja ustavnog poretka i aneksije dela teritorije Kosova".

"Danas je jasno: kriminalne i paravojne strukture na severu su razmontirane. Ustavni poredak je zaštićen. Sada ostaje da se Srbija pozove na odgovornost za svoju političku, finansijsku i logističku ulogu u ovoj agresiji", napisao je on.

Predsednica Skupštine Kosova i vršilac dužnosti predsednika Kosova Aljbuljena Hadžiu (Albulena Haxhiu), poručila je da je presuda "dokaz da napad na Policiju Kosova, ustavni poredak i na bezbednost naše zemlje neće ostati nekažnjen".

"Međutim, pravda za teroristički napad u Banjskoj se ne završava ovde. Ona će biti potpuna tek kada svi odgovorni, na čelu sa Milanom Radoičićem, budu izvedeni pred lice pravde", navela je ona.

RSE je zatražio komentar od Kancelarije za Kosovo Vlade Srbije.

Šta piše u optužnici?

Prema navodima Tužilaštva, optuženi se sumnjiče da su, upotrebom nasilja i teškog naoružanja, pokušali da otcepe ​severni dio Kosova i pripoje ga Srbiji.

Tada je ubijen policajac Afrim Bunjaku, a policajac Alban Rašiti (Rashiti) ranjen je vatrenim oružjem, dok su povređeni policajci Ćlirim Sahiti (Çlirim), Mirsad Krijeziu (Kryeziu) i Sedat Duši (Dushi).

Ubijena su i trojica srpskih napadača.

Optuženi se terete za krivično delo "Teška dela protiv ustavnog poretka i bezbednosti Republike Kosovo".

Radoičić je označen kao vođa grupe osumnjičenih za napad u Banjskoj.

On je prema navodima Tužilaštva, od 2017. do 24. septembra 2023. pribavljao prihode putem organizovane grupe, u cilju naoružavanjanja, logistike i finansiranja pripadnika grupe radi izvršenja terorističkih dela.

Zbog toga se tereti za pomaganje i finansiranje terorizma.

Takođe, prema Tužilaštvu, sumnja se da je Radoičić, uz pomoć jednog od optuženih, Radula Stevića, kao i njegovih poslovnih subjekata, prihode stečene kriminalnim aktivnostima pretvarao u pokretnu i nepokretnu imovinu, pa ih prenosio na treća lica kako bi prikrio njihovo poreklo.

Po toj osnovi, tereti se za pranje novca.

Radoičić se nalazi u Srbiji i optužnica protiv njega, iako je to najavljivano, još nije podignuta.

Optuženi Spasojević, Tolić i Maksimović na sudskom ročištu koje je počelo 17. aprila 2025. negirali su optužbe koje im se stavljaju na teret.

Tokom suđenja, Spasojević je izjavio da nije napao nikoga eksplozivnim sredstvima niti teškim naoružanjem, kao da nije ubio niti povredio nekoga.

Takođe je negirao da je imao nameru da radi na otcepljenju severa Kosova i njegovog pripajanja Srbiji.

Tolić je priznao da je 24. septembra bio u Banjskoj, ali je naveo da motiv njegovog prisustva nije bio onakav kakav se opisuje u optužnici.

On je rekao da nije pucao ni na koga i da nije imao pristup eksplozivnim sredstvima, dodajući da nije mogao da predvidi tok događaja niti njihove posledice. Naveo je i da je bio teško ranjen, zbog čega je lečen u Prištini.

Maksimović, koji je bio zaposlenik hotela Rajska Banja, izjavio je da se 24. septembra našao sa prijateljima u jednoj vikendici kako bi pekli meso na roštilju.

Iako su na njegovom telefonu pronađeni video snimci napada na Policiju Kosova, kao i njenog nadziranja, rekao je da se tih snimaka ne seća.

U završnoj reči na suđenju, Tužilaštvo je za trojicu optuženih tražilo izricanje kazne doživotnog zatvora.