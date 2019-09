U Srbiji grade, u BiH čekaju ratifikaciju

Uskoro bi trebali početi radovi na povezivanju Beograda i Sarajeva autoputem. U Srbiji počinju građevinski radovi na dijelu autoputa do granice sa Bosnom i Hercegovinom (BIH). Sa druge strane u Bosni i Hercegovini nema naznaka kada će početi sa realizacijom ovog projekta jer se čeka ratifikacija sporazuma između dvije države, ali i dogovor o načinu finansiranja ovog projekta vrijednog oko tri milijarde maraka (1,5 milijardi evra).

Pripremni radovi na dionici autoputa Beograd-Sarajevo na dionici koja prolazi kroz Srbiju od Kuzmina do Sremske Rače gdje je granica sa BiH u dužini od 18 kilometara, su u toku.

Sa druge strane, u BiH nema naznaka kada će početi radovi jer se čeka ratifikacija međudržavnog sporazuma između dvije države o izgradnji autoputa i mosta na Rači.

Saša Dalipagić, pomoćnik ministra transporta i komunikacija BiH kaže da je radna grupa koju čine predstavnici nekoliko institucija odradila svoj posao i uputila prijedlog nadležnim institucijama i čekaju odgovor kako bi se nastavilo sa daljim procedurama.

˝Sad mi očekujemo odgovor na taj prijedlog i onda će radne grupe iz BiH i Srbije sjesti i usaglasiti taj sporazum. Nacrt sporazuma koji je nama poslala Srbija nema puno spornih točaka i ja očekujem da će se brzo riješiti pitanje tog sporazuma i da će vrlo brzo doći u Predsjedništvo BiH (Bosne i Hercegovine) i Vijeće ministara i da će se odrediti tada potpisnik sporazuma i da će se sporazum potpisati za dva do tri mjeseca u zavisnosti od tih procedura˝, pojašnjava Dalipagić.

Sa druge strane, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske, Neđo Trninić, tvrdi da Savjet ministara BiH, koji je u tehničkom mandatu (jer još uvijek nije formirana vlast u zemlji prim. red.) opstruiše ratifikaciju sporazuma sa Srbijom.

˝Ne postoje prepreke jer je sporazum usaglašen i on (pomoćnik ministra transporta i komunikacija BiH Saša Dalipagić prim.red.) je već par puta upućivao taj nacrt sporazuma na Savjet ministara kako bi dobio odobrenje da se potpiše sporazum između Srbije i BiH. Međutim, već u nekoliko navrata taj sporazum je povlačen sa dnevnog reda što ne mogu da razumijem˝, naglašava Trninić.

Turske investicije?

Nacrtom sporazuma između BiH i Srbije se uređuju osnove saradnje za realizaciju projekta povezivanja Beograda i Sarajeva, odnosno izgradnje trase brze autoceste od Sarajeva preko Pala i Višegrada do granice sa Srbijom, te izgradnje autoputa od Sarajeva preko Zenice, Tuzle, Brčkog i Bijeljine do granice na Rači gdje je predvijena izgradnja novog mosta i pripadajućeg graničnog prelaza.

Treba istaći i da je BiH izgubila pune dvije godine zbog unutrašnjih nesuglasica oko trase autoputa, a sada osim ratifikacije sporazuma problem predstavlja i način finansiranja projekta vrijednog oko tri milijarde maraka (1,5 milijardi evra), koji bi prema ranijim najavama na određeni način trebala finansirati Republika Turska.

˝Sada preostaje jedino da nam Turska da način finansiranja jer bez toga mi ne možemo dalje. Da li će to finansirati Vlada Turske, da li će to finansirati neka turska banka, da li će finansirati neka turska kompanija na bazi koncesije ili će to biti grant sredstva ili kredit, sve su to neke nedoumice koje nisu riješene˝, pojašnjava pomoćnik ministra transporta i komunikacija BiH Saša Dalipagić.

Ni tu na istom tragu nisu entitetske vlasti u Republici Srpskoj čiji resorni ministar Trninić kaže da nikada nije dobio zvaničnu informaciju da Turska želi da finansira taj projekat.

˝Turski partner je kod nas u kombinaciji i razgovarali smo sa njima za izgradnju dijela autoputa od Brčkog preko Bijeljine do Rače, a ne da oni finansiraju, nego da turska kompanija pod određenim uslovima, obećali su da će to biti prilično povoljni uslovi, da izgrade, a zauzvrat je Srbija obećala da će nam pomoći finansijski izgradnju od Bijeljine do Rače˝, tvrdi Trninić.

Jedini formalni dokument između Bosne i Hercegovine i Turske koji se odnosi na ovaj projekat jeste Memorandum o razumijevanju u vezi s izgradnjom autoputa Sarajevo - Beograd čime se predviđa dinamika procesa puta koji će prolaziti kroz BiH koji su u maju potpisali predsjednik Republike Turske, Redžep Tajip Erdogan i tadašnji predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u Ankari.

Entitetski zastoji

Osim zastoja na državnom nivou mnogo nisu uradile ni entiteske vlasti.

Iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske su istakli da imaju završenu svu projektnu dokumentaciju za projekat izgradnje brze ceste od Sarajeva preko Pala i Višegrada do granice sa Srbijom, te da slijedi usvajanje plana parcelacije zemljišta i izrada planske dokumentacije za dio autoputa koji prolazi kroz Republiku Srpsku od Bijeljine do granice na Rači.

Iz Ministarstva transporta i komunikacija Federacije BiH nismo dobili informacije o aktivnostima koje su sproveli na realizaciji ovog projekta.

S obzirom na sve probleme neizvjesna je izgradnja ovog važnog projekta pogotovo što i dalje nema naznaka o formiranju vlasti u BiH koje traje već skoro godinu dana od opštih izbora (nije imenovan novi saziv Savjeta ministara, nisu izabrana radna tijela državnog Parlamenta koji je trenutno u blokadi, nije formirana nova vlada u Federaciji BiH prim.red.).