Manifest političkog radikalizma

Nikoga ne napadamo ni ja, ni crkva, već izražavamo zabrinutost za sudbinu najvažnijeg i najsvetijeg dela srpske države, a Aleksandru Vučiću nikada nisam služio opelo. Ovim rečima je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović objasnio izjavu koju je dao za jednu crnogorsku televiziju da se boji da politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića "vodi izdaji Srbije i Kosova".

Ipak, u utorak, dan nakon sporne izjave, Amfilohije se, odgovarajući na komentar Vučićevog sekretara Nikole Selakovića da se bavi vradžbinama, za podgorički dnevnik Dan osvrnuo i na aktuelnu predsednicu Vlade Anu Brnabić.

"Ako je Vučić prvi put u istoriji srpskog naroda postavio jednu takvu osobu za premijera da navodno bude ugled srpskih majki i sestara, to su vradžbine, a ne ono što govori mitropolit", rekao je Radović.

Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić ocenio je da su Amfilohijeve kvalifikacije o premijerki Srbije Ani Brnabić nedostojne jednog pravoslavnog vladike.

Reagovala je i crnogorska Vlada, iskazavši "neslaganje sa rječnikom i pristupom koji je sa adrese crkvenog velikodostojnika saopšten kao uvredljiv prema predsjednici Vlade Republike Srbije".

Iako se SPC nije zvanično ogradila od istupa Amfilohija Radovića, najbliži tome bio je patrijarh Irinej, koji je na liturgiji koju je služio u Banjaluci, povodom Dana Republike Srpske, rekao da “ljudi mogu da pričaju ovo ili ono, ali mi vidimo koliko se predsednik Srbije Aleksandar Vučić bori da sačuva Kosovo i Metohiju”.

“Blagodarimo gospodu što nam je podario čoveka koji se lavovski bori za srpski narod, a posebno za mučeničko i stradalno Kosovo i Metohiju”, rekao je patrijarh Irinej, a prenosi agencija Tanjug.

Za Miroslava Keveždija, filozofa i religiologa, najnovije izjave mitropolita crnogorsko-primorskog nisu iznenađenje, jer se "Srpska pravoslavna crkva (SPC) već godinama nalazi na tvrdim pozicijama".

"Pošto Amfilohije ima visoko poštovanje unutar crkvenih krugova, može se reći da je to stav koji povlači to poštovanje za sobom", kaže Keveždi u izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Na Amfilohijevu izjavu o Vučiću i njegovom odnosu prema Kosovu reagovali su ministar odbrane Aleksandar Vulin, njegova koleginica na čelu Ministarstva za infrastrukturu Zorana Mihajlović, a prvi se oglasio sekretar u Predsedništvu Nikola Selaković.

"Reč je o čoveku koji je živom Vučiću dvaput održao opelo. On nije osudio Vučića na osnovu nečega što je on učinio, on se bavi vradžbinama", rekao je Selaković za Radio-televiziju Srbije (RTS).

Nakon ovih navoda, uz Amfilohija su stali arhijerejski protoprezviteri Mitropolije crnogorsko-primorske koji su u otvorenom pismu napade na njega ocenili "Božićnom medijskom hajkom". Jedan od potpisnika, podgorički paroh Velibor Džomić za RSE kaže da su tim pismom želeli da ukažu na besprimerno ophođenje prema mitropolitu Amfilohiju.

"Ukazali smo da svako može da kritikuje mitropolita pa i predsjednik Vučić i njegovi saradnici, ali način na koji je to činio prvenstveno Nikola Selaković, a potom i ovi drugi, prosto su podstakli sveštenstvo da sedam arhijerejskih protiprezvitera reaguje i ukažemo na ono što smo ukazali", rekao je Džomić.

Spisak kontroverznih izjava Amfilohija Radovića dugačak je gotovo kao i njegovo službovanje na mestu mitropolita, na koje je postavljen 1991. godine.

Ovaj crkveni velikodostojnik je, između ostalog, poznat po tome što je Paradu ponosa nazvao "smradom sodomskim", a žene koje su se podvrgle abortusu – "čedomorkama".

"Svake godine pobiju u svojim utrobama majke Srpkinje više djece za jednu godinu, nego što su pobili Musolini i Hitler, i Broz i ovi koji su ovde na Kosovu i Metohiji", reči su Amfilohija.

U javnosti Amfilohije je poznat i po svojim političkim istupima, neretko i na neprimerenim mestima. Tako je 2003. godine na odru ubijenog premijera Zorana Đinđića izgovorio: "Ko se mača lati od mača će i poginuti".

Nakon potpisivanja Briselskog sporazuma između Beograda i Prištine 2013. godine, Amfilohije je služio liturgiju za upokojenje Vlade Srbije na čijem je čelu tada bio Ivica Dačić.

Penzionisani vladika Atanasije Jevtić na istom mestu je i javno zapretio tadašnjem premijeru Dačiću: "Premijer govori o realnoj politici i ne zanima ga nebeska Srbija. Tako je govorio i Zoran Đinđić i svi znamo kako je završio".

Dvojica crkvenih velikodostojnika su se početkom 2018. godine našla i među potpisnicima Apela za odbranu Kosova i Metohije koji je inicirala opoziciona Demokratska stranka Srbije. Inače, ova stranka je saopštila da se zbog Amfilohijeve izjave o Vučiću protiv mitropolita vodi "sramotna kampanja".

Politika uvek teži da ima što više manevarskog prostora, a Srpska pravoslavna crkva i Amfilohije kao jedan od njenih najistaknutijih predstavnika, sužavaju taj prostor, smatra Miroslav Keveždi.

On dodaje da SPC zauzima prostor političke opozicije vrlo radikalnih i beskompromisnih stavova.

"Ona se direktno meša u političke stvari i pitanje granica. Sam Amfilohije spominje jednom prilikom istorijat pregovora vezanih za prostor Kosova i direktno se prebacuje na teren politike, što na neki način označava ove izjave koje smo sad imali kao neku vrstu manifesta opozicije spram politike koju vodi vladajuća stranka", ocenjuje Keveždi.

Gotovo svi beogradski tabloidi naklonjeni aktuelnoj vlasti u Srbiji na naslovnicama su imali izjavu mitropolita crnogorsko-primorskog, uz naslove poput: "Amfilohije crta Vučiću metu na čelu", "Amfilohije se bavi vračanjem", "Milov vladika napao Srbiju" (Milo Đukanović, predsednik vladajuće crnogorske Demokratske partije socijalista).

Predsednik Srbije rekao je da će se o Amfilohijevim izjavama oglasiti 14. januara na Javnom servisu.