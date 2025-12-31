Dostupni linkovi

Prva Nova godina novosadskih aktivista u egzilu

Šestoro studenata novosadskog Filozofskog fakulteta u egzilu su duže od devet meseci, pošto se u Srbiji protiv njih vodi krivični postupak za koji smatraju da je namješten i politički motivisan. Šta je obilježilo političku scenu BiH u 2025? Kakva je bila godina iza nas za glumca Kerima Čutunu?

