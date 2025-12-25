Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
UŽIVO
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno

Aktuelno na RSE
Slušajte
Aktuelno na RSE

Slušajte

YouTube Music Spotify YouTube Pratite

Božićna poruka pape Lava

Božićna poruka pape Lava
Embed
Božićna poruka pape Lava

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Direktan link

U toku pregovori Rusa sa mađarskim MOL-om o Naftnoj industriji Srbije; U Sarajevu hapšenja zbog zlouporebe položaja; Papa u božićnoj poruci pozvao Rusiju i Ukrajinu na dijalog.

Pogledajte / Poslušajte

Pogledajte sve epizode
XS
SM
MD
LG