Božićna poruka pape Lava

U toku pregovori Rusa sa mađarskim MOL-om o Naftnoj industriji Srbije; U Sarajevu hapšenja zbog zlouporebe položaja; Papa u božićnoj poruci pozvao Rusiju i Ukrajinu na dijalog.
Pogledajte / Poslušajte
-
24. decembar/prosinac, 2025.
Poništeni prijevremeni izbori za predsjednika RS na 136 biračkih mjesta
-
23. decembar/prosinac, 2025.
Policija u kancelariji premijera Federacije BiH
-
22. decembar/prosinac, 2025.
Pelegrini sa Vučićem o poboljšanju uslova slovačke zajednice u Srbiji
-
19. decembar/prosinac, 2025.
EU postigla dogovor o zajamu za Ukrajinu od 90 milijardi eura
-
18. decembar/prosinac, 2025.
Četiri opštine na severu izlaze iz Asocijacije kosovskih opština
-
17. decembar/prosinac, 2025.
Brisel žali zbog izostanka Srbije na samitu EU-Zapadni Balkan