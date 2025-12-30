Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
UŽIVO
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno

Aktuelno na RSE
Slušajte
Aktuelno na RSE

Slušajte

YouTube Music Spotify YouTube Pratite

Šta je obilježilo ekonomiju Srbije u 2025.?

Šta je obilježilo ekonomiju Srbije u 2025.?
Embed
Šta je obilježilo ekonomiju Srbije u 2025.?

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direktan link

Na pad privrednog rasta u Srbiji u velikoj meri, prema oceni i predstavnika vlasti i stručnjaka, utiču sankcije koje su SAD uvele prema najvećoj naftnoj kompaniji u Srbiji. Niža stopa inflacije, prema oceni stručnjaka, nije donela građanima viši životni standard.

Pogledajte / Poslušajte

Pogledajte sve epizode
XS
SM
MD
LG