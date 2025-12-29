Dostupni linkovi

Lider Samoopredeljenja proglasio pobedu na vanrednim izborima na Kosovu

Lider Pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti proglasio je pobedu na vanrednim izborima na Kosovu navodeći da je to "najveća pobeda u istoriji zemlje" nakon što je Centralna izborna komisija saopštila da je ta stranka osvojila skoro 50 odsto glasova.

