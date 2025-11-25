Dostupni linkovi

Rutte: Američki mirovni prijedlog otvara put zbližavanju Ukrajine i SAD

Rutte: Američki mirovni prijedlog otvara put zbližavanju Ukrajine i SAD

U intervjuu za RSE generalni sekretar NATO-a Mark Rute, ocjenjuje da je američki mirovni prijedlog približio Kijev i Vašington u naporima da se okonča rat u Ukrajini. Analiza rekordno niske izlaznosti na prijevremenim izborima u jednom entitetu BiH.

