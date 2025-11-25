Rutte: Američki mirovni prijedlog otvara put zbližavanju Ukrajine i SAD

U intervjuu za RSE generalni sekretar NATO-a Mark Rute, ocjenjuje da je američki mirovni prijedlog približio Kijev i Vašington u naporima da se okonča rat u Ukrajini. Analiza rekordno niske izlaznosti na prijevremenim izborima u jednom entitetu BiH.
24. novembar/studeni, 2025.
I poslije Dodika - Dodik
21. novembar/studeni, 2025.
Tri decenije od Dejtonskog sporazuma
20. novembar/studeni, 2025.
Napad na novinare u centru Beograda, vanredni izbori na Kosovu
19. novembar/studeni, 2025.
Počelo suđenje za požar u diskoteci u Kočanima koji je odnio 63 života
18. novembar/studeni, 2025.
Izgoreo jedan od urbanih simbola Zagreba
17. novembar/studeni, 2025.
Femicid u Mostaru: Ubio djevojku, ranije prijavljivan zbog prijetnji