I poslije Dodika - Dodik

Nasljednik Milorada Dodika, Siniša Karan osvojio najveći broj glasova na izborima za predsjednika Republike Srpske. Analitičar iz Vijeća za demokratizaciju politike iz Brisela Toby Vogel smatra da političku moć ima upravo Dodik. Mirovni plan SAD o okončanju rata u Ukrajini tema pregovora u Ženevi.