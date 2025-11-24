Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
UŽIVO
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno

Aktuelno na RSE
Slušajte
Aktuelno na RSE

Slušajte

YouTube Music Spotify YouTube Pratite

I poslije Dodika - Dodik

I poslije Dodika - Dodik
Embed
I poslije Dodika - Dodik

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direktan link

Nasljednik Milorada Dodika, Siniša Karan osvojio najveći broj glasova na izborima za predsjednika Republike Srpske. Analitičar iz Vijeća za demokratizaciju politike iz Brisela Toby Vogel smatra da političku moć ima upravo Dodik. Mirovni plan SAD o okončanju rata u Ukrajini tema pregovora u Ženevi.

Pogledajte / Poslušajte

Pogledajte sve epizode
XS
SM
MD
LG