Napad na novinare u centru Beograda, vanredni izbori na Kosovu

Napad na ekipu televizije N1 u blizini takozvanog "Ćacilenda" u centru Beograda. Predsednica Kosova raspustila parlament i raspisala vanredne izbore za 28. decembar. Kako mlađe generacije gledaju na Dejtonski sporazum koji je okončao rat u BiH, ali i institucionalizovao etničke podele.