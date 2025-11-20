Napad na novinare u centru Beograda, vanredni izbori na Kosovu

Napad na ekipu televizije N1 u blizini takozvanog "Ćacilenda" u centru Beograda. Predsednica Kosova raspustila parlament i raspisala vanredne izbore za 28. decembar. Kako mlađe generacije gledaju na Dejtonski sporazum koji je okončao rat u BiH, ali i institucionalizovao etničke podele.
-
19. novembar/studeni, 2025.
Počelo suđenje za požar u diskoteci u Kočanima koji je odnio 63 života
-
18. novembar/studeni, 2025.
Izgoreo jedan od urbanih simbola Zagreba
-
17. novembar/studeni, 2025.
Femicid u Mostaru: Ubio djevojku, ranije prijavljivan zbog prijetnji
-
14. novembar/studeni, 2025.
Dvije nove žrtve nakon požara u Domu penzionera Tuzla, uzrok požara kratki spoj
-
13. novembar/studeni, 2025.
Protesti protiv vlasti u Srbiji praćeni šovinističkim skandiranjima
-
12. novembar/studeni, 2025.
Prijave protiv Dodika prebačene tužilaštvu u Istočnom Sarajevu