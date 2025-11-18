Izgoreo jedan od urbanih simbola Zagreba

U velikom požaru u Vjesnikovom neboderu u Zagrebu, koji je trajao satima, izgoreo je ovaj objekat, jedan od urbanih simbola glavnog grada Hrvatske. Za sada nije poznat uzrok požara u kojem nije bilo žrtava, a pričinjena je velika materijalna šteta.
17. novembar/studeni, 2025.
