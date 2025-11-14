Dvije nove žrtve nakon požara u Domu penzionera Tuzla, uzrok požara kratki spoj

Požar u Domu penzionera u Tuzli uzrokovao kratki spoj. Članovi Saveta REM-a podnijelo ostavke, tvrde da je proces izbora obesmišljen. Šta se dogodilo nakon Prvog svjetskog rata, kada je Crna Gora jedina izgubila status nezavisne države, a vladarska porodica Petrović Njegoš protjerana iz zemlje.
Pogledajte / Poslušajte
-
13. novembar/studeni, 2025.
Protesti protiv vlasti u Srbiji praćeni šovinističkim skandiranjima
-
12. novembar/studeni, 2025.
Prijave protiv Dodika prebačene tužilaštvu u Istočnom Sarajevu
-
11. novembar/studeni, 2025.
U Beogradu protest protiv rušenja Generalštaba
-
10. novembar/studeni, 2025.
Američki Senat napravio korak ka okončanju blokade vlade
-
7. novembar/studeni, 2025.
Skupština Srbije usvojila Leks specijalis za izgradnju na mjestu Generalštaba
-
6. novembar/studeni, 2025.
Dvanaesta žrtva požara u Domu starih u Tuzli, proglašen Dan žalosti