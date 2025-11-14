Dvije nove žrtve nakon požara u Domu penzionera Tuzla, uzrok požara kratki spoj

Požar u Domu penzionera u Tuzli uzrokovao kratki spoj. Članovi Saveta REM-a podnijelo ostavke, tvrde da je proces izbora obesmišljen. Šta se dogodilo nakon Prvog svjetskog rata, kada je Crna Gora jedina izgubila status nezavisne države, a vladarska porodica Petrović Njegoš protjerana iz zemlje.