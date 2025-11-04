Zbog nedostatka dokaza obustavljena istraga protiv Dodika za 'napad na ustavni poredak' BiH

Evropska komesarka Marta Kos najavila početak izrade ugovora o pristupanju EU i Crne Gore. U Srbiji reforme usporene; Skupština raspravlja o zakonu za gradnju na mjestu Generalštaba. Tužilaštvo optužilo Vučića za zloupotrebu ovlašćenja. Ukrajina napala petrohemijski pogon duboko u Rusiji.
3. novembar/studeni, 2025.
Evropska komisija smatra da je proces proširenja brži nego u posljednjih 15 godina
31. oktobar/listopad, 2025.
Stanje u BiH u fokusu sednice Saveta bezbednosti UN
30. oktobar/listopad, 2025.
BiH nakon ukidanja američkih sankcija Dodiku
29. oktobar/listopad, 2025.
Ukinute američke sankcije Dodiku
28. oktobar/listopad, 2025.
Ruske kulturne manifestacije u Srbiji: Kultura ili propaganda?
27. oktobar/listopad, 2025.
Posle incidenta u Podgorici, Vlada Crne Gore ukinula bezvizni režim za turske državljane