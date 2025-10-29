Dostupni linkovi

Ukinute američke sankcije Dodiku

U Crnoj Gori rastu tenzije prema turskim državljanima. Beograđani ispratili studente iz Novog Pazara za Novi Sad. Godinu dana protesta U Srbiji obeležila i nacionalistička skretanja. Smanjenje snaga u Evropi ne predstavlja povlačenje, saopštila američka vojska. Uragan Melisa stigao do Kube.

