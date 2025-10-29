Ukinute američke sankcije Dodiku

U Crnoj Gori rastu tenzije prema turskim državljanima. Beograđani ispratili studente iz Novog Pazara za Novi Sad. Godinu dana protesta U Srbiji obeležila i nacionalistička skretanja. Smanjenje snaga u Evropi ne predstavlja povlačenje, saopštila američka vojska. Uragan Melisa stigao do Kube.
Pogledajte / Poslušajte
-
28. oktobar/listopad, 2025.
Ruske kulturne manifestacije u Srbiji: Kultura ili propaganda?
-
27. oktobar/listopad, 2025.
Posle incidenta u Podgorici, Vlada Crne Gore ukinula bezvizni režim za turske državljane
-
24. oktobar/listopad, 2025.
Crna Gora širi diplomatsku mrežu na šest zemalja
-
23. oktobar/listopad, 2025.
SAD uvele sankcije ruskim naftnim gigantima, Moskva odgovara da je 'imuna'
-
22. oktobar/listopad, 2025.
U BiH uhapšen sin hrvatskog trgovca oružjem
-
21. oktobar/listopad, 2025.
Srbija pred izazovom odluke EU o zabrani ruskog gasa