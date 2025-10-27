Dostupni linkovi

Posle incidenta u Podgorici, Vlada Crne Gore ukinula bezvizni režim za turske državljane

U ovoj emisiji RSE govorimo o tome zbog čega je crnogorska Vlada ponovo uvela vize državljanima Turske. Čućete i kako analitičari ocenjuju otvaranje filijale Ruskog istorijskog društva u Srbiji, koje vodi ruski obaveštajac Sergej Nariškin.

