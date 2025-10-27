Posle incidenta u Podgorici, Vlada Crne Gore ukinula bezvizni režim za turske državljane

U ovoj emisiji RSE govorimo o tome zbog čega je crnogorska Vlada ponovo uvela vize državljanima Turske. Čućete i kako analitičari ocenjuju otvaranje filijale Ruskog istorijskog društva u Srbiji, koje vodi ruski obaveštajac Sergej Nariškin.
Pogledajte / Poslušajte
-
24. oktobar/listopad, 2025.
Crna Gora širi diplomatsku mrežu na šest zemalja
-
23. oktobar/listopad, 2025.
SAD uvele sankcije ruskim naftnim gigantima, Moskva odgovara da je 'imuna'
-
22. oktobar/listopad, 2025.
U BiH uhapšen sin hrvatskog trgovca oružjem
-
21. oktobar/listopad, 2025.
Srbija pred izazovom odluke EU o zabrani ruskog gasa
-
20. oktobar/listopad, 2025.
Srbija magnet za Kirgistance
-
17. oktobar/listopad, 2025.
Dok Zelenski traži Tomahavke, Tramp i Putin najavljuju novi sastanak