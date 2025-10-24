Crna Gora širi diplomatsku mrežu na šest zemalja

Policija najavila da će spriječiti antiimigrantski skup u Beogradu, uhapšen vođa ekstremne desnice Damjan Knežević. Koje su to zemlje u kojima će Crna Gora otvoriti ambasade. Poslušajte zašto je američki predsjednik Donald Trump najavio trenutni prekid svih trgovinskih pregovora s Kanadom.