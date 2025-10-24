Crna Gora širi diplomatsku mrežu na šest zemalja

Policija najavila da će spriječiti antiimigrantski skup u Beogradu, uhapšen vođa ekstremne desnice Damjan Knežević. Koje su to zemlje u kojima će Crna Gora otvoriti ambasade. Poslušajte zašto je američki predsjednik Donald Trump najavio trenutni prekid svih trgovinskih pregovora s Kanadom.
Pogledajte / Poslušajte
-
23. oktobar/listopad, 2025.
SAD uvele sankcije ruskim naftnim gigantima, Moskva odgovara da je 'imuna'
-
22. oktobar/listopad, 2025.
U BiH uhapšen sin hrvatskog trgovca oružjem
-
21. oktobar/listopad, 2025.
Srbija pred izazovom odluke EU o zabrani ruskog gasa
-
20. oktobar/listopad, 2025.
Srbija magnet za Kirgistance
-
17. oktobar/listopad, 2025.
Dok Zelenski traži Tomahavke, Tramp i Putin najavljuju novi sastanak
-
16. oktobar/listopad, 2025.
Kosovske bezbjednosne snage greškom u Sjevernoj Mitrovici, tvrdi Ministarstvo odbrane Kosova