Amerika uvela sankcije ruskim naftnim gigantima, Rusija odgovara da je 'imuna' na sankcije

SAD i EU pojačali sankcije ruskim naftnim kompanijama, Trump otkazao samit s Putinom. Izborna komisija BiH glasala protiv poništavanja kandidature SNSD-a za izbore u Republici Srpskoj. Poslušajte I zašto se bilježi pad odrške NATO u Crnoj Gori.
22. oktobar/listopad, 2025.
U BiH uhapšen sin hrvatskog trgovca oružjem
21. oktobar/listopad, 2025.
Srbija pred izazovom odluke EU o zabrani ruskog gasa
20. oktobar/listopad, 2025.
Srbija magnet za Kirgistance
17. oktobar/listopad, 2025.
Dok Zelenski traži Tomahavke, Tramp i Putin najavljuju novi sastanak
16. oktobar/listopad, 2025.
Kosovske bezbjednosne snage greškom u Sjevernoj Mitrovici, tvrdi Ministarstvo odbrane Kosova
15. oktobar/listopad, 2025.
EU traži konkretne reforme od Srbije, Crna Gora i dalje u ustavnoj neizvjesnosti