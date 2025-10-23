Dostupni linkovi

Amerika uvela sankcije ruskim naftnim gigantima, Rusija odgovara da je 'imuna' na sankcije

SAD i EU pojačali sankcije ruskim naftnim kompanijama, Trump otkazao samit s Putinom. Izborna komisija BiH glasala protiv poništavanja kandidature SNSD-a za izbore u Republici Srpskoj. Poslušajte I zašto se bilježi pad odrške NATO u Crnoj Gori.

