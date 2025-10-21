Dostupni linkovi

Srbija pred izazovom odluke EU o zabrani ruskog gasa

Srbija pred izazovom odluke EU o zabrani ruskog gasa
Srbija pred izazovom odluke EU o zabrani ruskog gasa

U emisiji poslušajte šta pukovnik i NATO stručnjak kaže o ulozi SAD-a i NATO-a u ovoj regiji u narednom periodu. Ko je nova premijerka Japana Sanae Takaichi? Poslušajte i kako će odluka EU o zabrani uvoza ruskog gasa uticati na Srbiju.

