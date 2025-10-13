Sprovodi se Trumpov mirovni sporazum za Izrael i Hamas

Hamas oslobodio svih 20 preživjelih talaca, Izrael oslobađa palestinske zatvorenike. Lokalni izbori na Kosovu prošli bez napetosti. Kako funkcioniše novi sistem ulaska u EU na graničnim prelazima? U Crnoj Gori aktuelizovan spor između opština Tuzi i Podgorice oko otpada.
Pogledajte / Poslušajte
-
10. oktobar/listopad, 2025.
Hiljade Palestinaca vraća se na sjever Gaze, primirje stupilo na snagu
-
9. oktobar/listopad, 2025.
Oštra retorika Beograda i Prištine nakon što je Kosovo nabavilo turske dronove
-
8. oktobar/listopad, 2025.
Sve više kineskih državljana na krijumčarskoj ruti Zapadnog Balkana
-
7. oktobar/listopad, 2025.
Crna Gora deo SEPA, niže provizije za građane i kompanije
-
6. oktobar/listopad, 2025.
U prevrtanju čamca u Srbiji poginuo državljanin Kine
-
3. oktobar/listopad, 2025.
Godinu dana nakon poplava, život stao u Donjoj Jablanici