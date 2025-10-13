Dostupni linkovi

Sprovodi se Trumpov mirovni sporazum za Izrael i Hamas
Hamas oslobodio svih 20 preživjelih talaca, Izrael oslobađa palestinske zatvorenike. Lokalni izbori na Kosovu prošli bez napetosti. Kako funkcioniše novi sistem ulaska u EU na graničnim prelazima? U Crnoj Gori aktuelizovan spor između opština Tuzi i Podgorice oko otpada.

