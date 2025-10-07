Dostupni linkovi

Crna Gora deo SEPA, niže provizije za građane i kompanije

Crnogorski građani i privreda od 7. oktobra će jeftinije slati i primati novac u oko 40 evropskih država među kojima su sve članice Evropske unije jer je Crna Gora i operativno deo SEPA platnog prometa. To u praksi znači da je besplatan prvi dnevni transfer do 200 evra u bilo koju državu SEPA zone.

