U prevrtanju čamca u Srbiji poginuo državljanin Kine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da su spasilačke službe pronašle beživotno telo državljanina Kine nakon što se prevrnuo čamac na Dunavu između Srbije i Hrvatske. Tužilaštvo je ovaj događaj kvalifikovalo kao krivično delo nedozvoljen prelaz granice i krijumčarenje ljudi.

