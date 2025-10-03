Godinu dana nakon poplava, život stao u Donjoj Jablanici

Referendum o presudi protiv Dodika ne krši vitalni interes Bošnjaka, odlučio Ustavni sud RS. Narodno pozorište u Beogradu štrajkuje zbog zabrane iznošenja "političkog stava". Poslušajte i priču o godinu dana nakon što su poplave i klizišta zbrisale Donju Jablanicu i odnijele 19 života.