Izrael presreo međunarodnu humanitarnu flotilu za Gazu

Izrael zaustavio flotilu s pomoći za Gazu, student iz Srbije na jednom od presretnutih brodova. Pritvor državljanima Srbije osumnjičenim za incidente u Francuskoj i Nemačkoj. Poslušajte i priču "Senka kovčega" u kojoj se traže odgovori o Albancima stradalim u vojsci Jugoslavije 80-ih godina.