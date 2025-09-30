Dostupni linkovi

Reformska agenda u BiH usvojena, EU sredstva spašena

Bosna i Hercegovina u posljednji trenutak usvojila Reformsku agendu, osigurana sredstva iz EU Plana rasta. Širom Afganistana od danas je ugašen internet i mobilne usluge. Poslušajte i priču o tome da li u Crnoj Gori postoji sistem koji bi garantovao sigurnost novinara.

