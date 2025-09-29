Dostupni linkovi

SNSD ipak izlazi na izbore za predsjednika Republike Srpske

SNSD ipak izlazi na izbore za predsjednika Republike Srpske
SNSD ipak izlazi na izbore za predsjednika Republike Srpske

Savez nezavisnih socijaldemokrata izlazi na izbore za predsjednika RS, iako su najavljivali bojkot. Moldavska proevropska vladajuća stranka osvojila većinu. Zašto je tek sada bivši crnogorski premijer Zdravko Krivokapić upozorio da BIA Srbije nesmetao djeluje u Crnoj Gori.

