Bezbjednosni incident na granici Kosova i Crne Gore

Crnogorsko tužilaštvo i policija istražuju bezbjednosni incident kod ski centra Hajla Štedim. Analiziramo kako Kina koristi "oštru moć" za uticaj na Zapadnom Balkanu. Moguće posledice sankcija SAD prema Naftnoj industriji Srbije. U Crnoj Gori gužve i panika pred rok za zamjenu ličnih karata.