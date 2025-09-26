Bezbjednosni incident na granici Kosova i Crne Gore

Dostupni linkovi

Crnogorsko tužilaštvo i policija istražuju bezbjednosni incident kod ski centra Hajla Štedim. Analiziramo kako Kina koristi "oštru moć" za uticaj na Zapadnom Balkanu. Moguće posledice sankcija SAD prema Naftnoj industriji Srbije. U Crnoj Gori gužve i panika pred rok za zamjenu ličnih karata.

