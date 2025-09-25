U kojoj meri EU menja odnos prema Vučiću?

Da li i u kojoj mjeri EU mijenja odnos prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću? Počele prijave kandidata prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske. Uprkos zakonskoj zabrani maloljetničkih brakova, u romskim zajednicama u Crnoj Gori i dalje su prisutni dogovoreni dječji brakovi.