Reakcije građana Gaze i Jerusalima na višestruka priznanja palestinske države

Više od 150 zemalja svijeta podržava težnje Palestinaca za nezavisnom državom, sačinjenu od teritorija koje je okupirao Izrael. Novi gasni aranžman Srbije s ruskim Gaspromom. Crnogorska vlast pokušava da uđe u posao s tečnim gasom. Ko će doditi godišnje nagrada EU za slobodu misli Saharov.