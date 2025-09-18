Treći dan štrajka glađu dela pritvorenika u Crnoj Gori

U današnjoj emisiji o štrajku glađu oko stotinu pritvorenika u Spužu kod Podgorice. Govorimo i o tome da li je Milorad Dodik "zarobio" bh. entitet Republiku Srpsku, beogradskom skupu solidarnosti sa novinarima u Gazi, a pratimo i posetu američkog predsednika Donalda Trampa Velikoj Britaniji.
-
17. septembar/rujan, 2025.
Završeno svedočenje bivšeg zvaničnika SAD-a o Oslobodilačkoj vojsci Kosova
-
16. septembar/rujan, 2025.
Kineski disident Bo Hui u SAD u strahu zbog bekstva dvojice stranih državljana iz Srbije
-
15. septembar/rujan, 2025.
Tači nije imao punu kontrolu nad OVK, svedočio Rubin u Hagu
-
12. septembar/rujan, 2025.
Američke vlasti otkrile identitet osumnjičenog za ubistvo Kirka
-
11. septembar/rujan, 2025.
Slovenija zabranila ulazak Dodiku, obrazloženje tajno
-
10. septembar/rujan, 2025.
Prvi put ruski dronovi oboreni iznad članice NATO-a, u Poljskoj