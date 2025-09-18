Treći dan štrajka glađu dela pritvorenika u Crnoj Gori

U današnjoj emisiji o štrajku glađu oko stotinu pritvorenika u Spužu kod Podgorice. Govorimo i o tome da li je Milorad Dodik "zarobio" bh. entitet Republiku Srpsku, beogradskom skupu solidarnosti sa novinarima u Gazi, a pratimo i posetu američkog predsednika Donalda Trampa Velikoj Britaniji.