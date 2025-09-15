Dostupni linkovi

Tači nije imao punu kontrolu nad OVK, svedočio Rubin u Hagu

Tači nije imao punu kontrolu nad OVK, svedočio Rubin u Hagu
Tači nije imao punu kontrolu nad OVK, svedočio Rubin u Hagu

EU razmatra nov predlog sankcija Moskvi posle Trampovog poziva za obustavu kupovine ruske nafte. Rubio obećava 'nepokolebljivu podršku' Izraelu u ratu u Gazi. Srbija učestvuje i na Evroviziji i na ruskom pandanu Interviziji.

