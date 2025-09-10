Prvi put ruski dronovi oboreni iznad članice NATO-a, u Poljskoj

Poljska je oborila ruske dronove koji su narušili njen zračni prostor, nazivajući to "činom agresije". Predsjednica Evropske komisije traži sankcije i djelimičnu obustavu trgovine s Izraelom. Poslušajte i priču o tome kako BiH još uvijek nema odgovor na ustaške simbole i murale ratnim zločincima.