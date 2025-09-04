Dan žalosti u Portugalu nakon tragične nesreće u Lisabonu

Mađarska ignoriše odluku Suda BiH, ministar vanjskih poslova i dalje oslovljava Milorada Dodika kao predsjednika RS. Optužnica za špijunažu na Kosovu. Donosimo i priloge o finansijskoj blokadi Novog Pazara i inicijativi u Podgorici da ulica nosi ime poginulog pripadnika JNA iz ratova devedesetih.
