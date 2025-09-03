Na vojnoj paradi u Pekingu predsjednici Kine, Rusije i Sjeverne Koreje pokazali jedinstvo

Vučić najavio moguću nabavku oružja od Kine, i optužio susjede da prave vojni savez protiv Srbije. Dan nakon što je Republika Srpska dobila neustavnu Vladu, Izborna komisija tog bh. eniteta odbila da učestvuje u sprovođenju predsjedničkih izbora 23.novembra. Kako nasilni ekstremizam pogađa Kosovo?
2. septembar/rujan, 2025.
Vučić sa Putinom u Pekingu, blokada puteva u BiH
1. septembar/rujan, 2025.
Vozači kamiona blokirali ceste širom BiH
29. avgust/kolovoz, 2025.
Strah od 1. septembra
28. avgust/kolovoz, 2025.
Najavljeni prevremeni izbori u Republici Srpskoj
27. avgust/kolovoz, 2025.
Centralna izborna komisija BiH u četvrtak odlučuje o izborima za predsednika RS
26. avgust/kolovoz, 2025.
Izborom predsednika Skupštine deblokirano formiranje vlasti na Kosovu