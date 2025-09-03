Dostupni linkovi

Na vojnoj paradi u Pekingu predsjednici Kine, Rusije i Sjeverne Koreje pokazali jedinstvo

Vučić najavio moguću nabavku oružja od Kine, i optužio susjede da prave vojni savez protiv Srbije. Dan nakon što je Republika Srpska dobila neustavnu Vladu, Izborna komisija tog bh. eniteta odbila da učestvuje u sprovođenju predsjedničkih izbora 23.novembra. Kako nasilni ekstremizam pogađa Kosovo?

