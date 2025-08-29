Strah od 1. septembra 

Dostupni linkovi

Na međunarodni dan nestalih i dalje nepoznata sudbina 11.000 ljudi na prostoru bivše Jugoslavije. Vrhovni sud Kosova odbacio žalbu Samoopredeljenja protiv sertifikacije Srpske liste za lokalne izbore. Za prosvetne radnike u Srbiji nova školske godina obeležena strahom i neizvesnošću.

