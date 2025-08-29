Strah od 1. septembra 

Na međunarodni dan nestalih i dalje nepoznata sudbina 11.000 ljudi na prostoru bivše Jugoslavije. Vrhovni sud Kosova odbacio žalbu Samoopredeljenja protiv sertifikacije Srpske liste za lokalne izbore. Za prosvetne radnike u Srbiji nova školske godina obeležena strahom i neizvesnošću.
28. avgust/kolovoz, 2025.
Najavljeni prevremeni izbori u Republici Srpskoj
27. avgust/kolovoz, 2025.
Centralna izborna komisija BiH u četvrtak odlučuje o izborima za predsednika RS
26. avgust/kolovoz, 2025.
Izborom predsednika Skupštine deblokirano formiranje vlasti na Kosovu
25. avgust/kolovoz, 2025.
Štrajkovi u BiH i Crnoj Gori, Ukrajina traži više oružja
22. avgust/kolovoz, 2025.
Skupština RS i Dodik izazivaju državu referendumom
21. avgust/kolovoz, 2025.
Pravnici upozoravaju da bi Dodikov referendum mogao završiti na sudu