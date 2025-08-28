Najavljeni prevremeni izbori u Republici Srpskoj

CIK BiH raspisao je prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske iz reda srpskog naroda za 23. novembar, nakon što je Sud BiH pravosnažno oduzeo mandat Miloradu Dodiku na osnovu pravosnažne presude Suda Bosne i Hercegovine. Dodik odbija da se povuče sa ove funkcije.
Pogledajte / Poslušajte
-
27. avgust/kolovoz, 2025.
Centralna izborna komisija BiH u četvrtak odlučuje o izborima za predsednika RS
-
26. avgust/kolovoz, 2025.
Izborom predsednika Skupštine deblokirano formiranje vlasti na Kosovu
-
25. avgust/kolovoz, 2025.
Štrajkovi u BiH i Crnoj Gori, Ukrajina traži više oružja
-
22. avgust/kolovoz, 2025.
Skupština RS i Dodik izazivaju državu referendumom
-
21. avgust/kolovoz, 2025.
Pravnici upozoravaju da bi Dodikov referendum mogao završiti na sudu
-
20. avgust/kolovoz, 2025.
Dodik se preračunao u konfrontaciji i pomjeranju crvenih linija, kaže njemački analitičar