Najavljeni prevremeni izbori u Republici Srpskoj

CIK BiH raspisao je prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske iz reda srpskog naroda za 23. novembar, nakon što je Sud BiH pravosnažno oduzeo mandat Miloradu Dodiku na osnovu pravosnažne presude Suda Bosne i Hercegovine. Dodik odbija da se povuče sa ove funkcije.

