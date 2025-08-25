Štrajkovi u BiH i Crnoj Gori, Ukrajina traži više oružja

U emisiji RSE čućete zbog čega štrajku medicinski radnici na jugu Bosne i Hercegovine, kao i da li ima pomaka u pregovorima uprave crnogorske železnice i radnika koji su u štrajkuju od 22. avgusta. Za RSE govori Mihajlo Podoljak, viši savjetnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.
Pogledajte / Poslušajte
-
22. avgust/kolovoz, 2025.
Skupština RS i Dodik izazivaju državu referendumom
-
21. avgust/kolovoz, 2025.
Pravnici upozoravaju da bi Dodikov referendum mogao završiti na sudu
-
20. avgust/kolovoz, 2025.
Dodik se preračunao u konfrontaciji i pomjeranju crvenih linija, kaže njemački analitičar
-
19. avgust/kolovoz, 2025.
Dodik ostaje bez diplomatskog pasoša
-
18. avgust/kolovoz, 2025.
Razgovor Trampa i Zelenskog, pala Vlada Republike Srpske, Dodiku prestao mandat
-
15. avgust/kolovoz, 2025.
Požari u Crnoj Gori, protesti u Srbiji, očekivanja uoči samita na Aljasci