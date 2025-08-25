Dostupni linkovi

Štrajkovi u BiH i Crnoj Gori, Ukrajina traži više oružja

Štrajkovi u BiH i Crnoj Gori, Ukrajina traži više oružja
Štrajkovi u BiH i Crnoj Gori, Ukrajina traži više oružja

U emisiji RSE čućete zbog čega štrajku medicinski radnici na jugu Bosne i Hercegovine, kao i da li ima pomaka u pregovorima uprave crnogorske železnice i radnika koji su u štrajkuju od 22. avgusta. Za RSE govori Mihajlo Podoljak, viši savjetnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

