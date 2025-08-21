Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
UŽIVO
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno

Aktuelno na RSE
Slušajte
Aktuelno na RSE

Slušajte

YouTube Music Spotify YouTube Pratite

Pravnici upozoravaju da bi Dodikov referendum mogao završiti na sudu

Pravnici upozoravaju da bi Dodikov referendum mogao završiti na sudu
Embed
Pravnici upozoravaju da bi Dodikov referendum mogao završiti na sudu

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Direktan link

Najavljeni referendum o suđenju bivšem predsjedniku RS Miloradu Dodiku kao i mogući o nezavisnosti entiteta, pravnici vide kao politički spektakl koji bi mogao završiti na sudovima u BiH. Priča o aktivistima iz regiona koji u predstavi "Poslednja" ukazaju na žrtve femicida i propustima u zaštiti.

Pogledajte / Poslušajte

Pogledajte sve epizode
XS
SM
MD
LG