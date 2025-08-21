Pravnici upozoravaju da bi Dodikov referendum mogao završiti na sudu

Najavljeni referendum o suđenju bivšem predsjedniku RS Miloradu Dodiku kao i mogući o nezavisnosti entiteta, pravnici vide kao politički spektakl koji bi mogao završiti na sudovima u BiH. Priča o aktivistima iz regiona koji u predstavi "Poslednja" ukazaju na žrtve femicida i propustima u zaštiti.
