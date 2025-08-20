Dodik se preračunao u konfrontaciji i pomjeranju crvenih linija, kaže njemački analitičar

Skupština Kosova ponovo nije izabrala predsjednika. Vlast ćuti na inicijativu da se brod Jadran proglasi crnogorskim zaštićenim dobrom. Ponovo blokada suda i tužilaštva u Novom Sadu. Kurt Bassuener govori o faktorima koji mogu uticati na opstanak ili nestanak Milorada Dodika sa političke scene.
19. avgust/kolovoz, 2025.
Dodik ostaje bez diplomatskog pasoša
18. avgust/kolovoz, 2025.
Razgovor Trampa i Zelenskog, pala Vlada Republike Srpske, Dodiku prestao mandat
15. avgust/kolovoz, 2025.
Požari u Crnoj Gori, protesti u Srbiji, očekivanja uoči samita na Aljasci
14. avgust/kolovoz, 2025.
Pripadnici 'Kobri' u prostorijama vladajuće stranke u Novom Sadu
13. avgust/kolovoz, 2025.
Treći dan vatrene stihije u Crnoj Gori
12. avgust/kolovoz, 2025.
Sukob policije i demonstranata ispred zgrade suda u Novom Pazaru