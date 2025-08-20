Dodik se preračunao u konfrontaciji i pomjeranju crvenih linija, kaže njemački analitičar

Skupština Kosova ponovo nije izabrala predsjednika. Vlast ćuti na inicijativu da se brod Jadran proglasi crnogorskim zaštićenim dobrom. Ponovo blokada suda i tužilaštva u Novom Sadu. Kurt Bassuener govori o faktorima koji mogu uticati na opstanak ili nestanak Milorada Dodika sa političke scene.