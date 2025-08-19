Dodik ostaje bez diplomatskog pasoša

Dodiku se oduzima diplomatski pasoš, ima 15 dana da ga vrati. Blokada suda u Novom Sadu, uhapšen opozicioni poslanik Pokreta slobodnih građana u Skupštini Vojvodine Radivoje Jovović. Poslušajte i kakve su posljedice nezapamćenih požara u selima oko glavnog grada Crne Gore.
18. avgust/kolovoz, 2025.
Razgovor Trampa i Zelenskog, pala Vlada Republike Srpske, Dodiku prestao mandat
15. avgust/kolovoz, 2025.
Požari u Crnoj Gori, protesti u Srbiji, očekivanja uoči samita na Aljasci
14. avgust/kolovoz, 2025.
Pripadnici 'Kobri' u prostorijama vladajuće stranke u Novom Sadu
13. avgust/kolovoz, 2025.
Treći dan vatrene stihije u Crnoj Gori
12. avgust/kolovoz, 2025.
Sukob policije i demonstranata ispred zgrade suda u Novom Pazaru
11. avgust/kolovoz, 2025.
Pet novinara Al Jazzere poginulo u napadu Izraela na Gazu