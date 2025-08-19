Dostupni linkovi

Dodik ostaje bez diplomatskog pasoša

Dodik ostaje bez diplomatskog pasoša
Dodiku se oduzima diplomatski pasoš, ima 15 dana da ga vrati. Blokada suda u Novom Sadu, uhapšen opozicioni poslanik Pokreta slobodnih građana u Skupštini Vojvodine Radivoje Jovović. Poslušajte i kakve su posljedice nezapamćenih požara u selima oko glavnog grada Crne Gore.

