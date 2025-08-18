Razgovor Trampa i Zelenskog, pala Vlada Republike Srpske, Dodiku prestao mandat

Zelenski će razgovaratiTrampom, dok ruske snage nastavljaju napade na Ukrajinu. Sve veća glad u Avganistanu. U BiH pala Vlada entiteta Republika Srpska ostavkom premijera. Sud BiH razmatra predlog da se Crnoj Gori ustupi optužnica protiv Ranka Radulovića.
15. avgust/kolovoz, 2025.
Požari u Crnoj Gori, protesti u Srbiji, očekivanja uoči samita na Aljasci
14. avgust/kolovoz, 2025.
Pripadnici 'Kobri' u prostorijama vladajuće stranke u Novom Sadu
13. avgust/kolovoz, 2025.
Treći dan vatrene stihije u Crnoj Gori
12. avgust/kolovoz, 2025.
Sukob policije i demonstranata ispred zgrade suda u Novom Pazaru
11. avgust/kolovoz, 2025.
Pet novinara Al Jazzere poginulo u napadu Izraela na Gazu
8. avgust/kolovoz, 2025.
Izrael najavljuje okupaciju grada Gaze, UN traži hitnu obustavu plana