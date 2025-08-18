Dostupni linkovi

Razgovor Trampa i Zelenskog, pala Vlada Republike Srpske, Dodiku prestao mandat

Razgovor Trampa i Zelenskog, pala Vlada Republike Srpske, Dodiku prestao mandat
Razgovor Trampa i Zelenskog, pala Vlada Republike Srpske, Dodiku prestao mandat

Zelenski će razgovaratiTrampom, dok ruske snage nastavljaju napade na Ukrajinu. Sve veća glad u Avganistanu. U BiH pala Vlada entiteta Republika Srpska ostavkom premijera. Sud BiH razmatra predlog da se Crnoj Gori ustupi optužnica protiv Ranka Radulovića.

