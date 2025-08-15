Požari u Crnoj Gori, protesti u Srbiji, očekivanja uoči samita na Aljasci

Šesti je dan borbe protiv požara u Crnoj Gori. U Srbiji zabilježeni novi incidenti na antivladinim protestima. Centralna izborna komisija BiH proslijedila je Sudu BiH žalbu advokata Milorada Dodika na odluku o oduzimanju mandata. Putin i Tramp putuju na Aljasku u očekivanju ključnih dogovora