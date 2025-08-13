Dostupni linkovi

Treći dan vatrene stihije u Crnoj Gori

Treći dan vatrene stihije u Crnoj Gori
Treći dan vatrene stihije u Crnoj Gori

Borba s požarima u više crnogorskih gradova traje već treći dan. Pod oznakom "povjerljivo", Srbija unaprjeđuje kinesku mrežu za video nadzor. Ključni nalazi izvještaja Stejt Departmenta o ljudskim pravima u svijetu. Ispovijest žrtava tzv. "osvetničke pornografije".

