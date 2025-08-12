Jedan vojnik poginuo, drugi povrijeđen tokom gašenja požara nadomak Podgorice

Sukob policije i demonstranata ispred zgrade suda u Novom Pazaru. Šta građani Ukrajine očekuju od najavljenog sastanka američkog i ruskog predsjednika na Aljasci? Suprotno presudi Suda BiH, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik traži od građana da na referendumu odluče o njegovom mandatu.
Pogledajte / Poslušajte
-
11. avgust/kolovoz, 2025.
Pet novinara Al Jazzere poginulo u napadu Izraela na Gazu
-
8. avgust/kolovoz, 2025.
Izrael najavljuje okupaciju grada Gaze, UN traži hitnu obustavu plana
-
7. avgust/kolovoz, 2025.
Konsultacije u Savetu bezbednosti o Bosni i Hercegovini nakon što je Dodiku oduzet mandat
-
6. avgust/kolovoz, 2025.
Izborna komisija BiH oduzela mandat Dodiku, on najavio referendum u RS
-
5. avgust/kolovoz, 2025.
Dodik kod Orbana, Izborna komisija BiH o prestanku njegovog mandata u sredu
-
4. avgust/kolovoz, 2025.
Dodikova stranka pozvala na 'vladu nacionalnog jedinstva' u RS