Jedan vojnik poginuo, drugi povrijeđen tokom gašenja požara nadomak Podgorice

Sukob policije i demonstranata ispred zgrade suda u Novom Pazaru. Šta građani Ukrajine očekuju od najavljenog sastanka američkog i ruskog predsjednika na Aljasci? Suprotno presudi Suda BiH, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik traži od građana da na referendumu odluče o njegovom mandatu.

