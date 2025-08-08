Izrael najavljuje okupaciju grada Gaze, UN traži hitnu obustavu plana 

Tramp najavio da će Jermenija i Azerbejdžan potpisati mirovni sporazum. Vučić poručuje da će parlamentarni izbori biti "pre zakonskog roka". Zvaničniku Vlade Srbije Igoru Popoviću zabranjen ulazak na Kosovo. Novinarka Nataša Miljanović Zubac puštena na slobodu nakon saslušanja u Tužilaštvu BiH.
7. avgust/kolovoz, 2025.
Konsultacije u Savetu bezbednosti o Bosni i Hercegovini nakon što je Dodiku oduzet mandat
6. avgust/kolovoz, 2025.
Izborna komisija BiH oduzela mandat Dodiku, on najavio referendum u RS
5. avgust/kolovoz, 2025.
Dodik kod Orbana, Izborna komisija BiH o prestanku njegovog mandata u sredu
4. avgust/kolovoz, 2025.
Dodikova stranka pozvala na 'vladu nacionalnog jedinstva' u RS
1. avgust/kolovoz, 2025.
Milorad Dodik pravosnažno osuđen
31. juli/srpanj, 2025.
Kanada namjerava da prizna palestinsku državu u septembru