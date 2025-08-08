Dostupni linkovi

Izrael najavljuje okupaciju grada Gaze, UN traži hitnu obustavu plana 

Tramp najavio da će Jermenija i Azerbejdžan potpisati mirovni sporazum. Vučić poručuje da će parlamentarni izbori biti "pre zakonskog roka". Zvaničniku Vlade Srbije Igoru Popoviću zabranjen ulazak na Kosovo. Novinarka Nataša Miljanović Zubac puštena na slobodu nakon saslušanja u Tužilaštvu BiH.

