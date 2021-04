Krizni štab: Od 12. aprila otvaranje tržnih centara u Srbiji

Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je 9. aprila posle sednice Kriznog štaba za suzbijanje pandemije korona virusa da će, ukoliko se sadašnja tendencija u Srbiji nastavi, od ponedeljka, 12. aprila, moći da rade tržni centri i ugostiteljski objekti u tržnim centrima koji imaju baštu.



On je dodao da ugostiteljski objekti u zatvorenom prostoru i dalje neće moći da rade.



Tiodorović je rekao i da je vreme da se onlajn nastava svede samo na lokalne procene u mogućim žarištima, a da od 19. aprila škole počnu da funkcionišu po sistemu po kojem su radile pre toga.

On je naglasio da je epidemiološka situacija u Srbiji i dalje vanredna, da su kovid bolnice pune, ali da se uočava blago smanjenje u broju zaraženih, kao i u otpustu iz bolnica, te da se smanjuje broj prijema u kovid ambulantama.

"Ukoliko se ovakvi trendovi nastave i narednih dana, što očekujemo, može se razmišljati da neke od mera u odnosu na funkcionisanje određenih usluga budu ublažene", rekao je Tiodorović.

On je dodao da akcenat i dalje ostaje na poštovanju mera.

"Sve mere se moraju poštovati, od nošenja maski čak i na otvorenom ako ste u blizu, u gužvi, komunikaciji, maska je ta koja će vas zaštititi, a u zatvorenom obavezno", rekao je Tiodorović i dodao da se moraju poštovati i mere fizičke distance i dezinfekcije.

U Srbiji su prethodno 5. aprila ublažene mere protiv korona virusa prema kojima su ugostitelji otvorili bašte sa 50 odsto kapaciteta, dok razmak između stolova mora da bude dva metra.



Prema toj ranijoj odluci, bašte mogu da rade do 22 sata, a svim restoranima i kafićima je omogućena šalterska prodaja 24 sata.

Infografika: Popuštanje epidemioloških mera u Srbiji

U Srbiji je 8. aprila preminula još 41 osoba, dok je registrovano 3.625 novozaraženih virusom korona.

Od početka pandemije registrovano ukupno 633.013 slučajeva zaraze, dok je 5.620 ljudi umrlo.

'Vakcinacija se odvija odlično'

Tiodorović je rekao da vakcinacija protiv korona virusa u Srbiji odvija odlično, naročito, kako je naveo, u poslednjih nekoliko dana.

"Rešenje cele situacije, uz poštovanje mera, je što veći obuhvat vakcinacijom u najkraćem vremenu, kako bi se sprečilo širenje mutacija", rekao je Tiodorović.

On je dodao da se nada da kraćem vremenu, od mesec i po, dva, Srbija doći do onog "što nazivamo mogućim kolektivnim imunitetom".

Tiodorovich je rekao i da će Srbija o obaveznosti vakcinacije odlučivati shodno stavu Evrope i sveta. On je dodao da je "apsolutna preporuka za zdravstvene radnike da moraju biti vakcinisani, i to svi koji nemaju neki zdravstveni problem zbog kojeg to ne bi mogli da učine".

Državni sekretar Ministarstva zdrvlja Srbije Mirsad Đerlek rekao je 8. aprila da je do tog trenutka u Srbiji dve doze vakcine protiv virusa korona primilo više od 1,1 miliona građana.



On je za Radio televiziju Srbije izjavio da je prvu dozu vakcine protiv virusa korona primilo 1.578.000, a da je kompletno imunizovano više od 750.000 građana, odnosno da je kod njih prošlo tri sedmice od kada su primili i drugu dozu vakcine.

Od srede, 7. aprila, u Srbiji pored prijavljivanja putem portala eUprave i kontakt-centra, sve lokalne samouprave počinju da organizuju slobodne punktove gde građani mogu da dođu bez prijave.



Kako je izjavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić cilj je da Srbija do kraja maja ima više od 2,8 miliona vakcinisanih i 2,2 miliona revakcinisanih, a do kraja juna više od tri miliona vakcinisanih i revakcinisanih.



U Srbiji su dostupne vakcine američko-nemačkog proizvođača „Fajzer/Biontek“ i "AstraZeneka".



Lokalna agencija za lekove je takođe odobrila i ruski „Sputnjik V“ i kineski „Sinofarm“, koji nemaju dozvolu Svetske zdravstvene organizacije i Evropske agencije za lekove.



Srbija je do sada kupila najveći broj doza vakcine iz Kine - 2,5 miliona.