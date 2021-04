U Srbiji počinje vakcinacija i bez prethodne prijave

Od srede, 7. aprila, u Srbiji pored prijavljivanja putem portala eUprave i kontakt-centra, sve lokalne samouprave počinju da organizuju slobodne punktove gde građani mogu da dođu bez prijave.

To je za Radio-televiziju Srbije (RTS) rekao direktor vladine Kancelarije za eUpravu Mihailo Jovanović.



Jovanović je rekao da će vakcinacija na punktovima bez prijavljivanja zavisiti od lokalnih samouprava i pozvao ih da na pravi način obaveste građane na koji način će se to sprovoditi.



Dodao je da će ti punktovi biti uglavnom pri domovima zdravlja, ali i da će biti mnogo mobilnih ekipa. Jovanović je precizirao da na velikim masovnim punktovima neće biti moguća vakcinacija bez prijavljivanja da se ne bi stvarale gužve.



Na punktovima gde će građani dolaziti bez prijave na raspolaganju će biti vakcine "Sinofarm" i "Astra-Zeneka" jer su najlakše za manipulaciju i omogućavaju odlazak ekipa na teren, dodao je on.

Jovanović je rekao da se na taj način pozivaju svi građani da se vakcinišu. Kako je istakao, vide se efekti vakcinacije i to se meri na nivou svake lokalne samouprave. U onim mestima gde je vakcinacija išla bolje i gde su lokalne samouprave bile aktivnije vide si bolji rezultati u borbi protiv korone, rekao je direktor Kancelarije za eUpravu.



"Sada ubacujemo u petu brzinu i imamo ambiciju da do kraja meseca izvršimo još 500.000 vakcinacija", naveo je Jovanović.



Ocenio je da je bitno da se lokalne samouprave žestoko uključe u akciju vakcinacije. Dodao je i da građani i dalje u najvećem broju žele bilo koju vakcinu koja je odobrena i da je to pravi izbor.



"Ne treba deliti vakcine. Bitno je da se ešto pre vakcinišemo", poručio je Jovanović.

Infografika: Vakcinacija u Srbiji



U Srbiji je do sada obe doze vakcine primilo nešto više od miliona građana.



Govoreći o vakcinaciji stranaca u Srbiji, Jovanović je rekao da je do sada vakcinisano njih 39.000.



U Srbiji su dostupne četiri vakcine: američko-nemačkog proizvođača „Fajzer/Biontek“, ruski „Sputnjik V“, kineski „Sinofarm“ i „AstraZeneka“.



Ruski Sputnjik V i kineski Sinofarm nemaju dozvolu Svetske zdravstvene organizacije i Evropske agencije za lekove.



Evropska agencija za lekove i Svetska zdravstvena organizacija do sada su odobrile vakcine četiri proizvođača, Modernu, „Fajzer/Biontek“, „AstraZeneku“ i „Džonson i Džonson“.