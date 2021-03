IAEA: Privremeni sporazum sa Iranom o inspekciji nuklearnog programa

Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) obavestio je u ponedeljak novinare o privremenom sporazumu sa Iranom da se inspektorima UN omogući kontinuirani pristup tamošnjim nuklearnim objektima, ali u manjem obimu nego ranije.



Ipak to je "temelj" za povratak na pune mere verifikacije ako i kada Teheran to dozvoli, rekao je Rafael Grosi, šef te agencije Ujedinjenih nacija, čije je sedište u Beču.



Iran je prošle nedelje počeo da ograničava međunarodne inspekcije, te je tada postignut privremeni sporazum o nadzoru.



Po tom sporazumu snimke svojih nuklearnih objekata Iran više neće davati IAEA, ali će ih čuvati tri meseca i predati IAEA tek ako mu se odobri popuštanje sankcija uvedenih zbog spornog, međunarodno nepriznatog nuklearnog programa.



Posle sastanka IAEA s predstavnicima država-članica, Grosi je rekao da taj sporazum znači da inspektori i dalje mogu pratiti količinu uranijuma obogaćenog u Iranu, ali su izgubili mogućnost za praćenje rada iranskih rudnika, istraživanja i razvoja nuklearne energetike.



Zato IAEA ne može imati potpunu sliku iranskog nuklearnog programa, rekao je Grosi.



"Uz nuklearni program koji ima širinu i dubinu iranskog - složen, velik, sofisticiran - treba nam sve", ukazao je on.

Grosi je rekao da inspekcijski rad IAEA u Iranu ne može postati „pregovaračka karta“ u u razgovorima o oživljavanju iranskog nuklearnog sporazuma.

On je rekao da je prethodno suspendovanje inspekcija „ogroman gubitak“.

Na pitanje da li IAEA još uvek može da uveri međunarodnu zajednicu da je iranski nuklearni program isključivo namenjen u mirnodopske svrhe, odgovorio je: „Za sada je u redu”.

Inspekcija je ključni deo prelomnog nuklearnog sporazuma Irana sa svetskim silama iz 2015. godine, "Zajedničkog sveobuhvatnog plana akcije" (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA).



Od 2018. godine, kada su odlukom predsednika Donalda Trampa SAD napustile taj sporazum i uvele drastične sankcije protiv Irana, Teheran sve više krši njegove odredbe, obogaćujući sve više uranijuma od njime dozvoljenog i do veće čistoće od dozvoljene.



Time Iran vrši pritisak na ostale potpisnice sporazuma - Veliku Britaniju, Francusku, Nemačku, Rusiju i Kinu, da ublaže razorne ekonomske posledice američkih sankcija, ali te države do sada nisu našle rešenje pogodno za Iran, podseća AP.

Nova administracija predsednika Joea Bidena izrazila je nameru da se ponovo pridruži sporazumu, ali insistira da ga Teheran u potpunosti poštuje.

Iran, koji je uvek poricao da teži da dođe u posed nuklearnog oružja, prvo želi da SAD ukinu sankcije.



Tokom vikenda, Iran je odbio poziv Evropske unije da ona bude domaćin zajedničkih razgovora sa SAD o nuklearnom sporazumu, rekavši da "još nije vreme", ali su SAD rekle da su ipak spremne za takav sastanak, a to je u ponedeljak u ime EU rekao i portparol Evropske komisije Peter Stano.