Vučić i Makron: Nadamo se kompromisnom rešenju za Kosovo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 1. februara u Parizu, uoči sastanka sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, da rešavanje kosovskog problema nije lako pitanje za Srbiju ali da se nada će na kraju biti postignuto neko kompromisno rešenje koje će biti prihvatljivo za obe strane.

"Svi moramo da uradimo sve da dođemo do kompromisnog rešenja za obe strane. To do sada nije bio slučaj i uvek sam bio spreman da saslušam Makrona i njegove inovativne ideje, kako bi se približili dogovoru. Predstaviću mu, iskreno i otvoreno, našu platformu i siguran sam da ćemo uz njegovo liderstvo postići nešto u narednom periodu", izjavio je Vučić.

Vučić je na svom Instagram nalogu uoči putovanja u Francusku najavio da će sa Makronom razgovarati o tri teme, o mogućim rešenjima za Kosovo, o evrointegracijama Srbije i saradnji dveju zemalja na ekonomskom planu i na projektu izgradnje beogradskog metroa.

“Što se Kosova i Metohije tiče, Francuska je predsedavajuća u prvoj polovini 2021. godine, oni žele da se do tada postignu određeni rezultati, imajući u vidu čitavu situaciju sa kojom se suočavamo na Zapadnom Balkanu, to neće biti nimalo lako, ali biću vrlo iskren i govoriću vrlo otvoreno o toj temi sa predsednikom Francuske”, napisao je Vučić na Instagramu.

Vučić je uoči sastanka rekao da je za Srbiju veoma važan nastavak evropskog puta i izrazio nadu da će i na tom planu biti ostvaren napredak uz podršku Makrona.

Srpski predsednik je podsetio na posetu Makrona Beogradu 2019. godine i ocenio da je to bio istorijski događaj kada je pokazan pravi stepen prijateljstva dve zemlje i naroda.

Sa Vučićem je u poseti Parizu i delegacija Srbije predvođena ministrom finansija Sinišom Malim koja će sa tamošnjim zvaničnicima razgovarati o gradnji metroa.

Makron: Bitno pronaći rešenja na koja će pristati i Beograd i Priština

I predsednik Francuske Emanuel Makron obratio se novinarima u Parizu pred sastanak sa predsednikom Srbije i rekao da je u pregovorima Beograda i Prištine bitno pronaći rešenja na koja su pristale obe strane.

"Jedina rešenja koja će dovesti do napretka po ovom pitanju, a to je jedno pitanje koje je suštinski bitno za vašu zemlju i vaš narod, to su rešenja na koja su pristale obe strane, koja su priznata i koja će nam omogućiti da konačno rešimo ovo važno pitanje koje je u srži naše Evrope", rekao je Makron.

On je novinarima rekao da će se dodatno angažovati i pružati podršku svima koji su zainteresovani da se pitanje odnosa Beograda i Prištine reši.

Poslednji susret Vučić i Makron su imali u Parizu, u julu 2020. Godine, kada je u glavnom gradu Francuske održan i video-samit o Kosovu, čiji su domaćini bili Makron i nemačka kancelarka Angela Merkel.

Vučić je tada sa Makronom razgovarao u četiri oka a razgovaralo se o tri ključne teme, odnosima Srba i Albanaca i rešenju kosovskog pitanja, bilateralnim odnosima i kako pojačati saradnju u domenu obrazovanja, kulutre, ekonomije i ulaganja.



Vučić je tada obavestio Makrona da Srbija prihvata novu metodologiju u pregovorima sa EU, koju je inicirao predsednik Francuske.

Makron je boravio u dvodnevnoj poseti Srbiji 15. jula 2019. godine. Tada je izjavio da su ”Srbija i Kosovo evropske države i mi (Francuska) moramo da pomognemo da se to prevede u činjenice“, rekao je tada Makron.

A na pitanje može li Francuska da ponudi konkretno rešenje za nastavak dijaloga, Makron je rekao „nisam tu da vam dajem lekcije“, ali je dodao i da Evropska unija ne može više da se širi dok se ne reformiše.