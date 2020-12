Lončar: U Srbiji bez dočeka Nove godine u restoranima i kafićima

Svima "koji su najavili da će organizovati Novu godinu po restoranima i po hotelima, evo ja im kažem da neće… Gospodo, ove godine toga neće biti, kafići i restorani moraju da se zatvore do 18 časova, prodavnice do 20 časova", poručio je ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar na sednici Kriznog štaba za suzbijanje epidemije COVID-a 19.



Prema odluci Vlade i Kriznog štaba, 31. decembra i 1. januara restorani i kafići rade do 18 sati, a prehrambeni objekti do 20 sati.

Neće biti organizovanog dočeka Nove godine.



Lončar je rekao da je imao sastanak sa inspekcijskim službama, kao i predstavnicima komunalne milicije i policije i da će ih biti dovoljno za pojačane kontrole. Eventualne novogodišnje proslave će se prekidati, a lokali zatvarati jer zdravstveni sistem ne bi mogao da izdrži broj novozaraženih posle takvih proslava, rekao je on.

U poslednja 24 časa u Srbiji je od posledica zarazne bolesti COVID-a 19 preminulo 46 pacijenata, čime je ukupan broj umrlih povećan na 3.119.



Od ukupno 14.987 testiranih, novozaraženih je 3.136, saopšteno je na sednici Kriznog štaba za borbu protiv epidemije korona virusa.



U bolnicama širom Srbije je 9.366 pacijenata, od kojih je 283 na respiratorima.



Procenat smrtnosti je 0,94 odsto.



Ukupan broj zaraženih od početka epidemije je 331.755, a do sada je u zemlji testirane su 2.268.962 osobe.​

Sada je nešto manje od tri hiljade zaraženih zdravstvenih radnika, od kojih je 50 na bolničkom lečenju, rekao je Zlatibor Lončar.



"Situacija je još vanredna, bez obzira što brojke pokazuju da se ublažava", rekao je epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon.

Lončar: Sledeća tranša Fajzerove vakcine 4. januara

Prva sledeća isporuka vakcina je 4. januara, a od tada na svakih 7 dana do 25. januara dolaziće Fajzerove vakcine. Što se tiče ruskih vakcina, oko 5000 će danas ili sutra stići u Beograd. One su već u fazi ispitivanja u Srbiji u Agenciji za lekove i očekuje se da bude završeno u prvim danima nove godine.



Očekuje se i određena količina kineske vakcine kada ona dobije dozvolu za upotrebu, rekao je Zlatibor Lončar, i dodao da se razgovara i sa drugim proizvođačima, kao što su Astra-Zeneka, Džonson-Džonson, Moderna. Lončar:

Oko 30 odsto građana već ima antitela

On je dodao da oko 30 odsto građana već sada ima antitela i da bi se obuhvatom vakcinacije od 20-30 procenata Srbija bi bila u zadovoljavajućoj situaciji.



Za pet dana vakcinacije protiv korona virusa u Srbiji je prvu dozu vakcine primilo je 854 korisnika gerontoloških centara, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.



Đerlek je za Televiziju Prva izjavio da su neki od vakcinisanih protiv korona virusa prijavljivali blago crvenilo i blagu glavobolju, što je nestajalo za nekoliko sati.



Đerlek je rekao da je u gerontološkim centrima bilo nekih koji nisu hteli da prime vakcinu na svoju odgovornost.

Đerlek: Neće biti baze podataka onih koji odbiju vakcinu

Naglasio je da "neće biti baze podataka o ljudima koji odbijaju da prime vakcinu, ali po zakonu postoji baza podataka za ljude koji prime vakcinu".



U sredu se vakcinacija nastavlja u Mataruškoj banji, u Kruševcu, a 31. decembra u Šapcu i Smederevu, a vakcinacija će se nastaviti tokom praznika, naveo je Đerlek.



"Bolnice su prepune, jedinice intenzivne nege su prepune, što pre treba da potrošimo ovaj kontingent" vakcina, rekao je Đerlek.



On očekuje da će 4.875 doza Fajzerovih vakcina biti potrošeno već početkom januara.

Vakcinu će građani moći da biraju

Đerlek je rekao da će moći da se bira ko želi da primi vakcinu kojeg proizvođača, kada ih bude od više proizvođača, i da će se voditi računa da svako primi i drugu dozu vakcine istog proizvođača, kao što je bilo u prvoj dozi prilikom vakcinacije.



"Nećemo davati različite doze vakcine. To ne može da se desi, vodićemo strogo računa da se prime doze iste vakcine", kazao je Đerlek.



On je rekao da je cilj što pre vakcinisati što veći broj ljudi za šta je zdravstvo spremno "organizaciono i kadrovima", ali da je "nezahvalno prognozirati koji je to datum" kada će biti završena vakcinacija.



"Minimum za vakcinisanje je 1,4 miliona ljudi, a maksimum oko 3.5 miliona. Ako uspemo sve to da odradimo, mi ćemo postići kolektivni imunitet i posle toga nastaviti normalno da živimo", ocenio je Đerlek.